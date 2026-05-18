Maldivler'de Ölümcül Dalış: 50 Metreye İnip Bir Daha Çıkamadılar

Maldivler’de düzenlenen tüplü dalış gezisi, beş İtalyan turistin yaşamını yitirdiği faciayla sonuçlandı. Turist grubunda yer alan Genova Üniversitesi öğrencisi genç bir kadının ise dalıştan son anda vazgeçerek yatta kalması sayesinde hayatta kaldığı öğrenildi. 5 İtalyan'dan 4'ünün cansız bedenlerini bulmak için çalışmalar sürerken, arama faaliyetlerine katılan bir dalgıcın da fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalyan basınından Libero Quotidiano’nun aktardığına göre olay, Maldivler’deki Vaavu Atoll bölgesinde düzenlenen dalış sırasında meydana geldi. Genç kadın, gruptaki diğer turistlerle birlikte dalışa hazırlanırken son anda karar değiştirerek suya girmedi. Öğrencinin dalıştan neden vazgeçtiği henüz bilinmezken, hayatta kalan kadının cuma günü ailesinin yanına dönmek üzere İtalya’ya gönderildiği bildirildi.

50 METREYE İNİP BİR DAHA ÇIKAMADILAR

İtalyan turistlerin, Alimatha Adası yakınlarında bulunan su altı mağarasını keşfetmek amacıyla yaklaşık 50 metre derinliğe indiği belirtildi. Dalış sırasında kaybolan ve yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişiler arasında Genova Üniversitesi’nde deniz biyoloğu olarak görev yapan Monica Montefalcone ile 20 yaşındaki kızı Giorgia Sommacal’ın da bulunduğu aktarıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA BİR DALGIÇ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle ara verilen naaşları arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandığı ve 8 Maldivli dalgıcın denizde dönüşümlü olarak naaşları çıkarma operasyonunu yürüttüğü belirtildi.

Açıklamadan kısa süre sonra İtalyan basınının, Maldivler'deki medya organlarına dayandırdığı haberine göre de naaşları kayıp 4 İtalyan dalgıcı arama çalışmalarına katılan Maldivler Ordusu'ndan bir dalgıç, dalış anında fenalaştı. Maldivli dalgıç, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

