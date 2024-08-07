Mahsa Amini Protestolarına Katılmıştı: İdam Edildi

İran'da Mahsa Amini protestolarına katılan ve Devrim Muhafızları yetkilisini öldürmekle suçlanan Reza Resai, idam edildi.

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Mahsa Amini Protestolarına Katılmıştı: İdam Edildi

İran'da 2022 yılında Jîna Mahsa Amini'nin 'ahlak polisi' tarafından katledilmesinin ardından başlayan protestolara katılan Kürt eylemci Reza Resai idam edildi.

35 yaşındaki siyasi tutuklunun 6 Ağustos'ta erken saatlerde Kirmaşan Merkez Hapishanesi’nde idam edildiği belirtildi. Resai'nin ailesine haber verilmeden idam edildiği aktarıldı.

İdamdan sonra aileyi arayan İranlı yetkililerin, Resai’nin cenazesinin, ailesinin yaşadığı Sehne kentinde toprağa verilmemesi konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Yargı Erki, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, Emini gösterileri sırasında Devrim Muhafızları yetkilisi Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Resai hakkındaki idam kararı Kirmaşan Merkez Hapishanesi’nde infaz edildi.

Uluslararası Af Örgütü, 20 Aralık 2023 tarihinde yaptığı açıklamada 24 Kasım 2022 tarihinde tutuklanan Resai’nin idam edilme riski konusunda uyarmıştı. Örgüt, Albay Beyrami'yi öldürmekle suçlanan Resai'nin sorgu sırasında işkenceye maruz bırakıldığını açıklamıştı.

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İran protestolar - Mahsa Amini
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