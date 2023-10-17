Mahmud Abbas'tan Antony Blinken'e: Buradan ev almasınız

Filistin Yönetimi Başkanı Abbas'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüşmesi öncesinde 'şakalaştı'. Abbas, Blinken'e gülerek "Buradan ev almasınız" dedi.

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Mahmud Abbas'tan Antony Blinken'e: Buradan ev almasınız

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le, Ürdün'ün başkenti Amman'da görüştü.

Görüşme öncesinde Mahmud Abbas ve Antony Blinken arasındaki 'samimi' diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Blinken, "Bay Başkan sizi tekrar gördüğüme sevindim" sözlerine Abbas, gülerek "Buradan ev almasınız" diyerek karşılık verdi. Blinken aynı şekilde gülerek "Ev almayı düşünüyorum" dedi.

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