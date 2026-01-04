Maduro ve Eşi New York’ta Nerede Tutulacak? Merak Konusu Olmuştu, İlk Kez Görüntülendi

ABD’nin Venezuela operasyonu sonrası yakalanan Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in, New York’ta yüksek güvenlikli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutulacağı öne sürüldü.

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyonun ardından gözaltına alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in New York’ta çıkarılacağı adli merkez netleşmeye başladı.

İhlas Haber Ajansı, çiftin tutulmasının beklendiği Brooklyn’de bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi’ni (MDC) görüntüledi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖN PLANDA

Federal suçlamalarla yargılanan sanıkların dava süresince barındırıldığı MDC, sıkı güvenlik uygulamalarıyla öne çıkıyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Maduro ve Flores’in bu tesiste tutulacağı iddia ediliyor.

New York’taki MDC, federal davalarda yargılanan yüksek profilli isimlerin kaldığı, güvenlik seviyesi oldukça yüksek bir cezaevi olarak biliniyor. Maduro ve Flores’in burada tutulması durumunda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik politikasının hukuki boyutu resmen devreye girmiş olacak.

'AMERİKAN MAHKAMELERİNDEN YARGILANACAKLAR' DENİLDİ

ABD Başsavcısı Pam Bondi, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Maduro ve eşinin New York’ta hazırlanacak iddianame kapsamında çeşitli suçlamalarla yargılanacağını duyurmuş, çiftin “yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşeceğini” söylemişti.


