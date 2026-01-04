Maduro Operasyonunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı! ABD Basını Planın Perde Arkasını Yazdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD operasyonuyla yakalanmasına giden süreçte, Aralık ayı sonunda gündeme gelen bir teklif belirleyici oldu.

New York Times’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya iktidardan çekilmesi ve Aralaık ayının sonuna kadar Türkiye’ye gitmesi yönünde bir plan sundu.

Söz konusu planda Maduro’nun Venezuela’dan ayrılması karşılığında bazı petrol imtiyazlarını da kapsıyordu. İddialara göre Maduro bu teklifi kabul etmedi.

GÖRÜŞMELER BAŞARILI OLAMADI, ASKERİ OPERASYON BAŞLADI

Geçiş görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD yönetimi “Mutlak Kararlılık Operasyonu”nu devreye aldı.

ABD güçleri tarafından düzenlenen askeri operasyonla Maduro ve eşi Cilia Flores Venezuela’dan alındı ve ABD’ye götürüldü.

KASIM AYINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Benzer iddialar Kasım ayı sonunda da dile getirilmişti. Washington Post’a konuşan kaynaklar, Maduro’nun Türkiye’ye gidebileceğini öne sürmüş, Washington ile Karakas arasında muhtemel bir “sürgün anlaşması” yapılabileceği ifade edilmişti. Bu anlaşmanın, başına 50 milyon dolar ödül konan Maduro’nun ABD’ye iade edilmeyeceğine dair güvenceler içerebileceği iddia edilmişti.

Washington Post ve New York Times’ta yer alan haberlerde, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın Maduro için sığınma adresleri arasında Türkiye’yi işaret ettiği hatırlatıldı. Graham, Türkiye’nin Maduro’ya yakın duran ülkeler arasında yer aldığını söylemişti. Ankara cephesinden bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

“TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ADRES” DEĞERLENDİRMESİ

Beyaz Saray’a yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Türkiye’nin Maduro için uygun bir ülke olarak görüldüğünü söyledi. Aynı kaynak, Maduro’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiğini, Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkilerin bu seçeneği mümkün kılabileceğini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacı Lisel Hintz de Washington Post’a yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Trump yönetiminin dış politika hedeflerinde önemli bir aktör olarak görüldüğünü ve bu süreçte diplomatik bir rol üstlenebileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE–VENEZUELA EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Venezuela arasında son yıllarda altın madenciliği, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliği yapıldı. 2018 seçimlerinin ardından Venezuela’da yaşanan siyasi kriz döneminde iki ülke arasındaki altın ticareti hızla arttı.

ANKARA’DAN İLK AÇIKLAMA

Maduro’nun yakalanmasının ardından Türkiye adına ilk ve tek resmi açıklama Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada, Venezuela’nın istikrarına ve halkın huzuruna önem verildiği belirtildi. Tüm taraflara itidal çağrısı yapılırken, krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Karakas Büyükelçiliği’nin Türkiye vatandaşlarıyla temasını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi