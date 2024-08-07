Maduro, Canlı Yayında WhatsApp'ı Sildi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, telefonundaki WhatsApp uygulamasını canlı yayında sildi. Maduro, "WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi." diye konuştu.

Maduro, Canlı Yayında WhatsApp'ı Sildi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını söyleyip uygulamayı canlı yayında sildi.

Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı. Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

Maduro, Canlı Yayında WhatsApp'ı Sildi - Resim : 1

Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.

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