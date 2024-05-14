Macron ve Zelenskiy telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldığı bildirildi.

Macron ve Zelenskiy telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin telefonda yaptığı görüşmede Ukrayna'nın ihtiyaçlarını konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, iki liderin Ukrayna'daki durumun gidişatını görüştüğü ve Macron'un Ukrayna'ya yönelik artan Rus saldırılarını şiddetle kınadığı aktarıldı.

Macron'un, Fransa'nın ortaklarıyla Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Rusya'nın mağlup olması için gerekli desteği vermekte kararlığı olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanının, Ukrayna'nın askeri çabasını desteklemek amacıyla gelecek günlerde ve haftalarda ülkesinin yapacağı teslimatlar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un Olimpiyat Oyunları süresince bölgede ateşkes sağlanmasının ve Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin yapılması için gerekli diplomatik girişimlerin başlatılmasının yararlı olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Türk Kızılay Derneği TBMM'de sunum yapacakTürk Kızılay Derneği TBMM'de sunum yapacakGüncel

Ayrıca, bu müzakerelerin uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın meşru çıkarları gözetilerek yapılması gerektiğine işaret edildi.

Dünyanın ilk domuz böbreği takılan hastası, iki ay sonra hayatını kaybetti Dünyanın ilk domuz böbreği takılan hastası, iki ay sonra hayatını kaybetti
Fransa'da mahkum taşıyan cezaevi aracına silahlı saldırı: İki görevli öldürüldü Fransa'da mahkum taşıyan cezaevi aracına silahlı saldırı: İki görevli öldürüldü
Akıllı olmanın sırrı olan baharat! Yıllar önce İbn-i Sina'nın zeka açmak için reçetesiydi Akıllı olmanın sırrı olan baharat! Yıllar önce İbn-i Sina'nın zeka açmak için reçetesiydi
Geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Bahar dizisinden bir kötü haber daha Geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Bahar dizisinden bir kötü haber daha
"Gizli üs" iddiası: The Times, 'Hamas'ın Türkiye planı'nı yazdı The Times, 'Hamas'ın Türkiye planı'nı yazdı
AB tartışmalı yeni göç ve iltica kurallarını kabul etti AB tartışmalı yeni göç ve iltica kurallarını kabul etti
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez mazbatasını aldı Yargıtay Başkanı mazbatasını aldı
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim! Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak? Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti