Macron Alarm Verdi: 'ABD, Avrupa’yı Parçalamak İstiyor'

Fransa Başkanı Macron, ABD’de güç kazanan Avrupa karşıtı ideolojinin AB’yi bilinçli şekilde zayıflatmayı hedeflediğini söyledi. Macron, "Eğer hiçbir şey yapılmazsa Avrupa beş yıl içinde sürüklenip gidecek” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’de giderek güç kazanan Avrupa karşıtı siyasi çizginin Avrupa Birliği’ni zayıflatmayı ve bölmeyi hedeflediğini söyledi. İspanyol basınına konuşan Macron, Washington yönetimini sert sözlerle eleştirerek transatlantik ilişkilerde tehlikeli bir kırılmaya işaret etti.

ORTAKLIK YOK

Macron, El País başta olmak üzere birçok Avrupa gazetesine verdiği röportajda, ABD’de hakim olan ideolojinin artık Avrupa’yı stratejik ortak olarak görmediğini savundu. "Şu anda ABD’de egemen olan siyasi yaklaşım açıkça Avrupa karşıtıdır. Avrupa Birliği’ne saygı duymuyor, stratejik belgelerde küçümseyici bir dil kullanıyor ve birliği parçalamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

'ZAMAN DARALIYOR'

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD’nin son dönemde yayımladığı savunma ve dış politika belgelerinde Avrupa’ya yönelik mesafeli ve dışlayıcı bir yaklaşım bulunduğunu öne sürdü. Macron’a göre bu tutum yalnızca diplomatik gerilim yaratmakla kalmıyor, Avrupa’nın küresel güç dengelerindeki konumunu da zayıflatıyor. Uyarılarını daha da sertleştiren Macron, İsviçre merkezli Tagesanzeiger gazetesine verdiği demeçte Avrupa için zamanın daraldığını söyledi.

"Eğer hiçbir şey yapmazsak Avrupa beş yıl içinde sürüklenip gidecek, hatta yok olacak" diyen Macron, kıtanın savunma, ekonomi ve siyasi birlik konusunda daha hızlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Macron’un çıkışı, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in geçtiğimiz yıl Münih Güvenlik Konferansı’nda Avrupa’yı hedef alan sert açıklamalarının ardından geldi. Vance, konuşmasında Avrupa ülkelerinin kendi güvenliklerini tehlikeye attığını savunmuş, demokratik standartların zayıfladığını ileri sürmüştü.

