Lübnan'ın Güneyinde Yüzbaşı Rütbesinde 1 İsrail Askeri Öldü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah’ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda yüzbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah’ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, cuma gerçekleşen saldırıda ölen askerin Yüzbaşı Maoz Israel Recanati olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyinde düzenlediği saldırıda ölen askerin Golani Tugayı'nın 12. Taburu'nda bölük komutanı olduğu bildirildi. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 20’ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

