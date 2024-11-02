Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı
Lübnan'dan İsrail’e fırlatılan çok sayıda roket, farklı bölgelere isabet ederek en az 11 kişinin yaralanmasına ve birçok binanın hasar görmesine yol açtı. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırı sırasında sirenlerin çaldığını belirtirken, İsrail basını Tel Aviv, Tira ve Hasharon gibi şehirlerin hedef alındığını bildirdi.
Lübnan’dan fırlatılan birçok roketin İsrail’in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.
EN AZ 11 YARALI
Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı. Hizbullah’ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA
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