Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'dan İsrail’e fırlatılan çok sayıda roket, farklı bölgelere isabet ederek en az 11 kişinin yaralanmasına ve birçok binanın hasar görmesine yol açtı. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırı sırasında sirenlerin çaldığını belirtirken, İsrail basını Tel Aviv, Tira ve Hasharon gibi şehirlerin hedef alındığını bildirdi.

Son Güncelleme:

Lübnan’dan fırlatılan birçok roketin İsrail’in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Resim : 1

EN AZ 11 YARALI

Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı. Hizbullah’ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Lübnan
Son Güncelleme:
ABD'de Yetkililer El Koymuştu! Fenomen Sincap İçin İmza Kampanyası Fenomen Sincap İçin İmza Kampanyası
İsrail'den Kritik İddia: 'Hamas’ın Üst Düzey Yetkilisi Kassab Öldürüldü' 'Hamas’ın Üst Düzey Yetkilisi Kassab Öldürüldü' İddiası!
Günlerce Sadece Bu 3 Yiyeceği Yiyen Genç Kız Gözlerini Kaybetti Günlerce Sadece Bu 3 Yiyeceği Yiyen Genç Kız Gözlerini Kaybetti
Zerdeçal ve Balın Birlikte Tüketilmesinin 9 Muhteşem Faydası Ortaya Çıktı Zerdeçal ve Balın Birlikte Tüketilmesinin 9 Muhteşem Faydası Ortaya Çıktı