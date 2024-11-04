Lübnan'dan Fırlatılan Füzeler İsrail'in Hayfa Kentine Düştü

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinden Hayfa'ya doğru fırlatılan iki füze açık alanlara düştü. Açıklamada, füzelerin can kaybına veya hasara yol açmadığı kaydedildi.

İsrail ordu radyosuna göre, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracı (İHA) hava sahasını ihlal etti. Bu sebeple Nehariya kentinin birçok bölgesinde ve Krayot bölgesi ve çevresinde sirenler devreye girdi. Lübnan'dan gelen İHA'lardan biri patlatılırken diğeri engellendi.

Kaynak: AA