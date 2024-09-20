Lübnan'daki Saldırılar Sonrası Gerçek Ortaya Çıktı: Patlatılan Cihazları Siviller Kullanıyordu!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla düzenlenen saldırılar sonrasında ülkeye getirilen Lübnanlı yaralıları ziyaret etti. Pezeşkiyan, önceki gün İran'a getirilerek tedavi altına alınan yaralıları başkent Tahran'daki Farabi Göz Hastanesi'nde ziyaret ederek, tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Pezeşkiyan'a Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi de eşlik etti.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani de Lübnan'daki patlamalarda yaralanan ve tedavi için ülkeye getirilen İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani'yi Tahran'da bulunduğu hastanede ziyaret etti. Büyükelçinin tedavisiyle ilgilenen göz doktoru ve eski Sağlık Bakanı Hasan Kadızade Haşimi, tedavi süreciyle ilgili Muhacerani'ye bilgi verdi.

Saldırılarda yaralanan Büyükelçi Emani, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının "İsrail'in saldırıları öncesinde insanlara saldırı uyarısı vermek için siyasi değil, insani amaçlı kullanıldığını ve daha çok hastaneler ve anaokullarına dağıtıldığını" söyledi.

LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı. Patlamada, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani de yaralandı. Emani önceki gün 95 yaralıyla birlikte Tahran'a getirilerek tedavi altına alındı. Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA