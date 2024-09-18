Lübnan'da Patlayan Telsizler Nerede Üretildi?

İsrail, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarına siber saldırılar düzenliyor. Dün yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi yaralanmıştı.

Bugün ise Hizbullah’ın el telsizlerine siber saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı.

TELSİZLER NASIL PATLADI?

Patlamaların merkezinde ise amatör radyo iletişiminde kullanılan ve üzerinde Japonya üretimi yazan ICOM IC-V82 model el telsizleri bulunuyor. Söz konusu telsizler, 2 metre bandında (144-148 MHz) VHF frekansında çalışıyor.

Dün, Tayvanlı bir şirket olan Gold Apollo, saldırılarda kullanılan çağrı cihazlarının üretiminde yer almadığını duyurdu. Şirket, çağrı cihazlarının başka bir üretici olan B.A.C. Consulting tarafından bir lisans anlaşması kapsamında üretildiğini açıkladı.

ICOM marka iletişim cihazlarının patlaması, güvenlik güçlerini ve araştırmacıları alarma geçirirken, olayın arkasındaki gerçek sebebin henüz netleşmediği ifade edildi. Soruşturmalar devam ediyor.