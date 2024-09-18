Lübnan'da İkinci Siber Saldırı! 3 Ölü, Onlarca Yaralı... Bu Kez Telsizler Patlatıldı

Lübnan'da dün art arda çağrı cihazlarının patlatılmasıyla yapılan saldırılarda 12 kişinin öldüğü, 2 bin 800'ü aşkın kişinin de hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bugün de Lübnan'ın çeşitli noktalarında patlama sesleri geldiği kaydedildi. Bugünkü saldırıda ise ev telsizlerinin patlatıldığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, bugünkü siber saldırının ardından, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, onlarca kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Hizbullah içinden bir kaynak, grup tarafından kullanılan telsizlerin hedef alındığını doğruladı. Patlamaların, dünküne benzer bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

JPost'tun aktardığı bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde ülke genelinde bir dizi patlamanın daha yaşandığı bildirdi. Ağ bağlantılı cihazların patladığına dair haberler Beyrut, Bekaa Vadisi ve Güney Lübnan'dan geldi.

Patlamaların Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin cenaze törenine paralel olarak gerçekleştiği kaydedilirken, X'te yayınlanan cenaze töreni aniden sona erdi.

Lübnan'daki saldırılara ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülerde, yalnızca iletişim araçlarının değil, otomobillerin de hedef alındığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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