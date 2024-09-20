Lübnan Sağlık Bakanı Çağrı Cihazlarının Patlama Olayını "Savaş Suçu" Olarak Nitelendirdi

Bakan Ebyad, Baalbek Devlet Hastanesi ile Dar el-Emel Üniversite Hastanesinde söz konusu saldırılarda yaralananları ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada, dün, bugün ve önceki gün söz konusu saldırılarda yaralanan kadın ve çocukları ziyaret ettiklerini söyleyen Bakan, "Hedef alınanların çoğu sivillerdi, biri 8, diğeri 11 yaşında 2 çocuk öldü. Bu durum, bunun basit bir saldırı olmadığını bilakis savaş suçu olduğunu gösteriyor." dedi.

Ebyad, Lübnan hükümeti olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) toplantı talep ettiklerini, uluslararası toplumdan da İsrail'i caydırma ve sivilleri kullanmasına engel olma konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini istediklerini kaydetti.

Ebyad, daha fazla can kaybı yaşanmamasının en iyi yolunun, Gazze ile Lübnan'da ateşkes yapılması olduğunu dile getirdi.

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERIN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA