Lübnan, İsrail'i hedef aldı, ormanlık alanda yangın çıktı

İsrail’in kuzeyinde Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kiryat Şmona bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığı görülüyor. Yangının Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle başladığı ifade ediliyor. Ayrıca Hizbullah Hareketi'nin, İran yapımı füzelerle İsrail'in sınır üzerindeki yerleşim birimlerine saldırı düzenlediği duyurulmuştu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa beldesine düzenlediği saldırıya karşılık verildi. Kiryat Şmona ve Yiftah yerleşim birimindeki binalarda konuşlu askerlerin füzelerle vurulduğu kaydedildi.

İsrail medyasında yayınlanan haberlere göre, Kiryat Şmona'daki saldırıda füzelerden bir tanesinin araca isabet ettiği aktarıldı.