Lübnan İsrail'e Bomba Yağdırdı! Ülke Yanıyor

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldığını açıkladı. İsrail, bu saldırılarla beraber pek çok yerde yangın çıktığını ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti.

Lübnan İsrail'e Bomba Yağdırdı! Ülke Yanıyor

Bir yılı aşkın süredir Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail ordusu, son dönemde Lübnan'a olan saldırılarını da artırdı. Lübnan da bu saldırılara karşılık vermeye başladı. İsrail ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerle ilgili bilgi paylaştı.

Lübnan İsrail'e Bomba Yağdırdı! Ülke Yanıyor - Resim : 1

Lübnan'dan atılan 45 roketin Golan'da açık araziye düştüğü, Yukarı Celil, Batı Celil ve Golan Tepelerine fırlatılan 30 roket ile Beyt Şan Vadisi ve Menşiye'ye fırlatılan 2 roketten bir kısmının etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise açık araziye düştüğü bildirildi.

Lübnan İsrail'e Bomba Yağdırdı! Ülke Yanıyor - Resim : 2

Roketlerin düşmesi sonucu pek çok yerde yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bu yangınlara müdahale ettiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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