Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'de Yeni Yönetimin Lideri Şara İle Görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara Şam'da bir araya geldi.

Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'de Yeni Yönetimin Lideri Şara İle Görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Suriye'nin başkenti Şam'da görüştü.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Suriye'nin başkenti Şam'da görüştü.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin Ahmed Şara'nın daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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