Louvre Müzesi İlk Kez Paylaştı: İşte Dünyayı Şoke Eden Soygunda Düşürülen İmparatoriçe Tacı

Dünyayı şoke eden Louvre Müzesi soygununda düşürülen Fransa İmparatoriçesi Eugenie'e ait tacın durumu ilk kez paylaşıldı. Müze yetkilileri, tacın ana yapısının bozulmadığını belirterek tamamen restore edilebileceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Louvre Müzesi İlk Kez Paylaştı: İşte Dünyayı Şoke Eden Soygunda Düşürülen İmparatoriçe Tacı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre Müzesi, geçen yıl düzenlenen büyük soygun sırasında zarar gören Fransa İmparatoriçesi Eugenie’e ait tacın büyük ölçüde korunmuş halde olduğunu ve tamamen restore edilebileceğini açıklayarak ilk fotoğraflarını paylaştı.

CİDDİ ŞEKİLDE EZİLMİŞ

Müze yönetimi, soygundan bu yana ilk kez tacın fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, elmas ve zümrütlerle süslü başlığın ciddi şekilde ezildiği, ancak ana yapısının bozulmadığı görüldü.

Louvre Müzesi İlk Kez Paylaştı: İşte Dünyayı Şoke Eden Soygunda Düşürülen İmparatoriçe Tacı - Resim : 1

Yetkililere göre, hırsızlar vitrin camını kestikten sonra tacı dar bir açıklıktan çıkarmaya çalışırken esere zarar verdi. Kaçış sırasında yere düşen taç, içe doğru bükülerek deforme oldu. Louvre’dan yapılan açıklamada, 19. yüzyıla ait eserin “neredeyse bütünlüğünü koruduğu” ve yeniden inşa gerektirmeden eski haline getirilebileceği belirtildi.

Louvre Müzesi İlk Kez Paylaştı: İşte Dünyayı Şoke Eden Soygunda Düşürülen İmparatoriçe Tacı - Resim : 2

SEKİZ KARTALDAN BİRİ KAYIP

Taç üzerinde bulunan sekiz altın kartaldan birinin kayıp olduğu, buna karşın 56 zümrüdün ve 1.354 elmastan büyük bölümünün korunduğu açıklandı. Yalnızca 10 elmasın eksik olduğu ifade edildi.

LOUVRE SOYGUNU

88 milyon euro değerindeki soygun, 19 Ekim’de Seine Nehri’ne yakın Apollo Galerisi’nde gerçekleşti. Şüphelilerin, çalıntı bir araç üzerine monte edilmiş mekanik platformla balkona ulaştığı, ardından elektrikli aletlerle pencereyi kestikleri bildirildi.

Hırsızların müzede dört dakikadan kısa süre kaldığı, güvenlik görevlilerini tehdit ettikten sonra iki scooterla kaçtığı açıklandı. Olayla bağlantılı dört şüpheli gözaltına alınırken, soygunun organizatörü olduğu düşünülen kişinin henüz yakalanamadığı belirtildi. Çalınan yedi mücevher parçası ise hala bulunamadı.

Louvre Soygunun Kritik Gelişme: İtiraf Ettiler Ama Mücevherler Hala KayıpLouvre Soygunun Kritik Gelişme: İtiraf Ettiler Ama Mücevherler Hala KayıpDünya

Fransa'da Bu Kez de Elysee Sarayı Soyuldu! 40 Bin Euro Değerinde, Hepsi İnternette Satışta BulunduFransa'da Bu Kez de Elysee Sarayı Soyuldu! 40 Bin Euro Değerinde, Hepsi İnternette Satışta BulunduDünya

Kaynak: NTV

Etiketler
Fransa Müze,
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Korgeneral Vladimir Alekseev Yaralandı Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi!
12 Günlük Savaş Sonrası Diplomasi: İran ve ABD Yeniden Müzakere Masasında Gözler Umman'da... İran ve ABD Yeniden Müzakere Masasında
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: SGK Başkanı Değişti Resmi Gazete’de Kritik Atamalar... SGK Başkanı Değişti
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı
Kocaelispor–Beşiktaş Maçında Acı Olay! Tribünden Düşen Taraftar Hayatını Kaybetti Kocaelispor–Beşiktaş Maçında Acı Olay! Tribünden Düşen Taraftar Hayatını Kaybetti
Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu
İzmir'den Acı Haber! Sağanak Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü Sağanak Can Aldı! Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü