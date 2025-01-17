Los Angeles’ta Felaketin 10 Günlük Raporu Ortaya Çıktı, Can Kaybı 27’ye Ulaştı

ABD’nin Los Angeles şehrinde 10 gündür devam eden büyük yangında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 27’ye ulaştığı, 26 kişinin de kayıp olarak arandığı belirtildi.

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ABD’nin Los Angeles şehrinde 7 Ocak akşamı başlayan ve 10 gündür devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. 90 bin kişinin tahliye edildiği kentte, 26 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Los Angeles’ta Felaketin 10 Günlük Raporu Ortaya Çıktı, Can Kaybı 27’ye Ulaştı - Resim : 1

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD’nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları hala devam ederken, yetkililerden yangınlara ilişkin acı açıklamalarda gelmede devam etti. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çok sayıda yere yayılan yangınlarda bugüne kadar 27 kişi hayatını kaybetti.

Los Angeles’ta Felaketin 10 Günlük Raporu Ortaya Çıktı, Can Kaybı 27’ye Ulaştı - Resim : 2

YÜZDE 20 ORANINDA KONTROL ALTINDA

Maddi hasarın 250 milyar doları bulduğu yangının 23 bin dönümden fazla alana yayıldığı öğrenildi. Yaklaşık 5 bin yapının küle döndüğü yangınların yüzde 22 oranında kontrol altına alındığı duyuruldu.

Los Angeles’ta Felaketin 10 Günlük Raporu Ortaya Çıktı, Can Kaybı 27’ye Ulaştı - Resim : 3

EĞİTİME ‘YANGIN’ DARBESİ

Öte yandan yangınlar nedeniyle kentteki eğitimde hasar aldı. Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Müfettişi Alberto Carvalho çok sayıda okulun yandığını ve ağır hasar aldığını açıkladı.

Yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelen bazı okullardaki öğrenciler, güvende olan bölgedeki diğer okullara geçici olarak nakledildi.

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Kaynak: AA-DHA

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