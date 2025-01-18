Los Angeles’ta 'Cehennem' Sonrası Yürek Dağlayan Görüntü, Hepsi Kül Oldu

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde 11 gündür devam eden yangın hala tamamen söndürülemedi.

Yaklaşık 40 bin dönümden fazla alanın kül olduğu yangında çok sayıda yapı hasar aldı. Pacific Palisades ve Eaton yangınlarında evlerin kullanılamaz halde olduğu görüldü.

“HER GÜN HASAR TESPİTİ YAPIYORUZ”

Yangınlara ilişkin yapılan açıklamada “Her gün Eaton ve Palisades alanlarında yapıdan yapıya geçerek hasar tespiti yapıyoruz. Bölge sakinlerinin mülklerinin durumunu mümkün olan en kısa sürede öğrenmelerine yardımcı olmak için önemli bir adım” denildi.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Paylaşılan görüntülerde, küle dönen araziler, dikkat çekti. Yangınlarda şuana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin ise tahliye edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: DHA