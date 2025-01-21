Los Angeles Cayır Cayır Yanıyor... En Yüksek Seviye Kırmızı Bayrak Uyarısı Yapıldı

ABD'nin Los Angeles kentinde günlerdir devam eden yangında hektarlarca alan küle dönerken, 25 kişi yaşamanı yitirdi. Halen kontrol altına alınamayan yangın için endişelendiren bir haber daha geldi. Bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nemden dolayı yangınlar için "en yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısında bulunuldu.

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Los Angeles Cayır Cayır Yanıyor... En Yüksek Seviye Kırmızı Bayrak Uyarısı Yapıldı

ABD'de Los Angeles kentinde başlayan yangınlar 10 günü aşkın süredir sürerken, korkutan yeni bir uyarı yapıldı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken, bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nemden dolayı yangınlar için "en yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısında bulunuldu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin yayımladığı ve yerel saatle dün öğlen verilen ve bugün 10.00'a kadar geçerliliğini koruyacak "kırmızı bayrak" uyarısına göre, Ventura ve Los Angeles'ın büyük kısmı yangın tehlikesi altında.

Ventura ve Los Angeles'ın kuzeydoğusundan gelen kuvvetli rüzgarların hızının sahil bölgelerinde saatte yaklaşık 100 kilometreye ulaşabileceği belirtilen uyarıda, nem oranının yüzde 5-15 ortalamasında olduğu kaydedildi.

Los Angeles Cayır Cayır Yanıyor... En Yüksek Seviye Kırmızı Bayrak Uyarısı Yapıldı - Resim : 1

Uyarıda, bu hava koşullarının bir bölgede başlayabilecek küçük çaplı yangınları güçlendirerek yayılmasını artırabileceği aktarıldı.

Söz konusu uyarı ekimden itibaren verilen 5'inci "kırmızı bayrak" uyarısı oldu.

California'daki yangınlar devam ederken, an itibarıyla yaklaşık 9 bin 500 hektarlık alana yayılan Palisades yangını yüzde 61, yaklaşık 5 bin 500 hektarlık alana yayılan Eaton yangını ise yüzde 87 oranında kontrol altına alınmış durumda.

Los Angeles Cayır Cayır Yanıyor... En Yüksek Seviye Kırmızı Bayrak Uyarısı Yapıldı - Resim : 2

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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