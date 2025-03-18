Londra'da Minibüsün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre bir minibüs, kentin Strand bölgesinde yayalara çarptı.

İlk belirlemelere göre 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, 26 yaşındaki şoförün hız sınırını aştığı ve uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını, olayın terör bağlantısı olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA