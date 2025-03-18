Londra'da Minibüsün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
İngiltere’nin Londra şehrinde minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Hız sınırını aştığı ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı.
Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre bir minibüs, kentin Strand bölgesinde yayalara çarptı.
İlk belirlemelere göre 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, 26 yaşındaki şoförün hız sınırını aştığı ve uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını, olayın terör bağlantısı olmadığını bildirdi.
Kaynak: AA