Londra'da İklim Zirvesi: Sıfır Atık vizyonu COP31'e Yön Verdi

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İngiltere’nin başkenti Londra’da 25 Haziran‘da dünyanın önde gelen iklim liderleri, politika yapıcıları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen İklim Eylem Ajandası Yuvarlak Masa Toplantısı’nda bir araya geldi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, iklim eyleminin hızlandırılması, küresel iklim hedeflerinin uygulamaya dönüştürülmesi ve Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde ortak bir vizyon oluşturulması değerlendirildi.

EMİNE ERDOĞAN’IN VİZYONU GÜNDEMİN ÖNEMLİ BAŞLIĞI OLDU

Sıfır Atık Vakfı’nın Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ortaya koyduğu sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, Londra’daki buluşmada da küresel iklim gündeminin önemli başlıklarından biri oldu.

Toplantıda, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi, atıkların azaltılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri ile iklim krizine karşı toplum temelli çözümlerin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

TOPLANTIDA KİMLER YER ALDI?

Toplantıya Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP30 Başkanı André Corrêa do Lago, Birleşik Krallık İklim Bakanı Katie White, Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, oyuncular Theo James ve Benedict Cumberbatch ile iklim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimler katıldı. İş dünyasından ise enerji, finans ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların temsilcileri toplantıda yer aldı.

'AÇLIK VE YOKSULLUK SONA ERMEDEN GERÇEK ADALET SAĞLANAMAZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, iklim krizinin açlık, yoksulluk, enerjiye erişim ve eşitsizlik gibi küresel sorunlardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sınamalar yalnızca iklim krizi değildir. Açlık, yoksulluk, enerjiye erişim eksikliği ve derinleşen eşitsizlikler milyarlarca insanın yaşamını etkilemeye devam ediyor. Dünyada insanlar açlıkla mücadele ederken, temel elektrik hizmetlerine erişemezken ve yoksulluk içinde yaşamaya devam ederken gerçek anlamda küresel adaletten söz etmek mümkün değildir. İklim eylemi ile kalkınma hedeflerini birbirinden ayrı düşünemeyiz. Gıda güvenliğini sağlayan, enerjiye erişimi artıran, istihdam oluşturan ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarını destekleyen çözümler üretmek zorundayız. COP31’e giden yolda insanı merkeze alan kapsayıcı bir yaklaşım izleyeceğiz. Başarımız; hükümetlerin, özel sektörün, uluslararası kuruluşların ve toplumların birlikte hareket ederek ortak çözümler geliştirmesine bağlıdır. Antalya’da gerçekleştireceğimiz COP31’in temel hedeflerinden biri, iklim eylemini insanların günlük yaşamlarında hissedebilecekleri somut faydalara dönüştürmek olacaktır.”

İKLİM HEDEFLERİ İÇİN ÇOK İŞ BİRLİĞİ

Buckingham Sarayı'ndaki toplantıda, İstanbul'da 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen ve 183 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan Sıfır Atık Forumu’nun; kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum arasında güçlü bir iş birliği platformu oluşturarak küresel sıfır atık gündemine katkı sunduğu vurgulandı. İklim Eylem Ajandası’nın Geleceği Değerlendirildi Toplantıda Paris Anlaşması ve COP sürecinin önemli unsurlarından biri olan İklim Eylem Ajandası’nın güçlendirilmesi ele alındı. Şehirler, şirketler, yatırımcılar, gençler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iklim hedeflerinin uygulanmasındaki rolünün artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar; temiz enerji dönüşümü, iklim direnci, doğa temelli çözümler, sürdürülebilir tarım, enerji erişimi ve toplumsal farkındalık alanlarında başarılı uygulamaların küresel ölçekte yaygınlaştırılması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli çözümlerin mevcut olduğunu belirterek, 'Şimdi bu çözümleri daha hızlı ve daha geniş ölçekte uygulama zamanı' mesajını verdi.

KATİE WHİTE: 'İKLİM ADIMLARI KÜRESEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR'

Birleşik Krallık İklim Bakanı Katie White, Londra İklim Eylem Haftası’nın iklim hedeflerinin uygulamaya dönüştürülmesinde önemli bir platform olduğunu belirtti. White, “İşletmelerin, yatırımcıların ve toplulukların temiz enerji, iklim ve doğa alanlarında attıkları adımlar dönüşümü hızlandırmaktadır. Bu çalışmalar enerji güvenliğini güçlendirecek, yeni istihdam ve büyüme fırsatları yaratacak ve COP31’e giden süreçte küresel ivmeyi artıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

JOHN KERRY: 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK BUGÜNÜN GERÇEĞİ'

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, toplantının iklim krizinin etkilerinin giderek daha görünür hale geldiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Kerry, “Yılın en sıcak günlerinden birinde Buckingham Sarayı’nda bir araya gelmiş olmamız son derece anlamlıdır. Londra’nın rekor sıcaklıklar yaşadığı bu günler, iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit olmadığını, günümüzün somut bir gerçeği olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır” dedi.

'OKYANUSLAR İKLİM MÜCADELESİNİN MERKEZİNDE OLMALI'

Blue Marine Foundation Elçisi ve oyuncu Theo James, okyanusların iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. James, “Okyanuslar, iklim değişikliğiyle mücadelede sahip olduğumuz en güçlü müttefiklerden biridir. 2030 yılına kadar okyanusların ve karasal alanların en az yüzde 30’unun korunmasını hedefleyen 30x30 hedefi, gerçek bir fark yaratma fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı. COP31 Öncesinde Güçlü İş Birliği Mesajı Londra İklim Eylem Haftası kapsamında gerçekleştirilen toplantı, Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesinde küresel iklim eyleminin hızlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Sıfır Atık Vakfı’nın ana paydaş olarak yer aldığı Londra İklim Eylem Haftası, farklı sektörlerden aktörleri bir araya getirerek iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çözümlerin geliştirilmesine katkı sundu.

Sıfır Atık Vakfı’nın Sıfır Atık Forumu başta olmak üzere uluslararası platformlarda yürüttüğü

çalışmalar ise; atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir

yaşam modellerinin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda küresel iklim gündemine katkı

sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi