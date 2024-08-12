Londra’da Bıçaklı Saldırı: 1’i Çocuk 2 Yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bıçaklı saldırı düzenlendi. Düzenlenen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile 34 yaşındaki bir kadın yaralandı. Saldırgan çevredekilerin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.

Son Güncelleme:
Londra’da Bıçaklı Saldırı: 1’i Çocuk 2 Yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en işlek turistik yerlerden biri olan Leicester Meydanı'nda bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile 34 yaşındaki bir kadın yaralandı. Yaralanan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı, kadının ise saldırıda hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Polis saldırganı gözaltına alırken, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediği ifade edildi. Görgü tanıkları, saldırgana çevredekilerin müdahale ederek, etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Öte yandan İngiltere’nin Southport bölgesinde 29 Temmuz’da bir dans okulunda 3 kız çocuğunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırının ardından yayılan yanlış bilgiler sonucu aşırı sağcılar sokaklara inmiş ve şiddet olaylarına neden olmuştu. Şiddet olaylarına karşı hükümet harekete geçmiş, gözaltına alınan çok sayıda kişiye hapis cezası verilmişti.

İngiltere'deki Irkçı ve İslamofobik Şiddet Olaylarına Kınamaİngiltere'deki Irkçı ve İslamofobik Şiddet Olaylarına KınamaDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İngiltere Londra
Son Güncelleme:
Dört Metrelik Kuyuya Düşen Keçi Böyle Kurtalırdı! Dört Metrelik Kuyuya Düşen Keçi Böyle Kurtalırdı!
ABD'den İran Açıklaması: 'Misilleme Bu Hafta Olabilir, Hazırlıklı Olmalıyız' ABD'den 'İran Misillemesi' Açıklaması
Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı! Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı!
Donald Trump’tan 1 Yıl Sonra X Paylaşımı Donald Trump’tan 1 Yıl Sonra X Paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Lezzetten Tavanın Dibini Sıyırıyor 30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Tavanın Dibini Sıyırıyor
Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı! Ünlü İş İnsanının Oğluna Öldüresiye Darp!