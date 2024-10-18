Liman İşçileri, İsrail'e Mühimmat Taşıyan Gemiye İzin Vermedi

Yunanistan’ın Pire kentinde bulunan Cosco limanında çalışan işçiler, İsrail’e gittiğini belirledikleri mühimmat dolu konteyneri durdurmak için gece yarısı eylem yaptı. Konteynerin yüklenmesine izin vermeyen işçiler üzerine Filistin bayrağı asarak, savaş karşıtı sloganlar attı.

GEMİ MÜHİMMATSIZ ŞEKİLDE LİMANDAN AYRILDI

Mücadeleci İşçi Cephesi’nin (PAME) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda işçilerin eyleminin sonuç verdiği ve konteynerin içindeki silahlar boşaltıldıktan sonra boş olarak yüklendiği bilgisi verildi.

Mesajda “Yunanistan’da, dünyada halklar kazanabilir”, “Filistin yalnız değil", "Katiller limandan dışarı" yazıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem