Liman İşçileri, İsrail'e Mühimmat Taşıyan Gemiye İzin Vermedi

Yunanistan’ın Pire limanında çalışan işçiler, İsrail’e gittiğini tespit ettikleri mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesine izin vermedi. Gemi, mühimmatsız bir şekilde yola çıkmak zorunda kaldı.

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Yunanistan’ın Pire kentinde bulunan Cosco limanında çalışan işçiler, İsrail’e gittiğini belirledikleri mühimmat dolu konteyneri durdurmak için gece yarısı eylem yaptı. Konteynerin yüklenmesine izin vermeyen işçiler üzerine Filistin bayrağı asarak, savaş karşıtı sloganlar attı.

Liman İşçileri, İsrail'e Mühimmat Taşıyan Gemiye İzin Vermedi - Resim : 1

GEMİ MÜHİMMATSIZ ŞEKİLDE LİMANDAN AYRILDI

Mücadeleci İşçi Cephesi’nin (PAME) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda işçilerin eyleminin sonuç verdiği ve konteynerin içindeki silahlar boşaltıldıktan sonra boş olarak yüklendiği bilgisi verildi.

Mesajda “Yunanistan’da, dünyada halklar kazanabilir”, “Filistin yalnız değil", "Katiller limandan dışarı" yazıldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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