Libya'dan İsrail'e Kınama! 'Bu Barbarlık'

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barbarlık olarak nitelendiği açıklamada, Bakanlığın bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınadığı aktarıldı.

Libya'nın bölge ülkeleri ve halklarının güvenlik ve istikrarını tehdit eden tırmanışın kabul edilemez olduğunu vurguladığı ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma bölgedeki askeri tırmanışın azaltılması için üzerine düşeni yapması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA