Libya'da Yahya Sinvar için Şehitler Meydanı'nda Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Akşam namazının ardından Şehitler Meydanı'nda, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaza katılan Trablus sakinlerinden Muhammed Abbud AA muhabirine verdiği röportajda, Filistin davasının ümmetin davası olduğunu ve her cuma Şehitler Meydanı'nda Gazze'ye destek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

"Biz burada bugün Gazze'ye manevi destek, yardım toplamak ve dua için toplandık." diyen Abbud, Gazze'deki Filistin halkının zafer kazanmasını İsrail'in ise hezimete uğramasını temenni ettiğini kaydetti.

- "Yahya Sinvar Filistin davası için, Beyt el-Makdis için şehit oldu"

Trablus yakınlarındaki Sabrata kentinden katılan Tarık el-Hattabi de Şehitler Meydanı'na İsrail saldırısInda hayatını kaybeden Hamas lideri Sinvar'ın gıyabi cenaze namazını kılmak için toplandıklarını ifade etti.

Yahya Sinvar'ın Libya'nın İtalyan işgalinden kurtarılmasında mücadele eden Ömer Muhtar'ı hatırlattığını söyleyen Hattabi, "Yahya Sinvar Filistin davası için, Beyt el-Makdis için şehit oldu. Önce Ahmed Yasin sonra İsmail Heniyye ardından da Yahya Sinvar şehit oldu. Şimdi yeni biri gelecek ve Beyt el-Makdis özgürleşinceye kadar bu böyle devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA