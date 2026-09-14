Libya’da Korkutan Uçak Kazası! Özel Uçak Pistten Çıktı, Alevler Yükseldi

Libya’nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti, uçak mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğunu açıklarken, yangına müdahale edildiği ve havaalanındaki uçuşların yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Libya’da Korkutan Uçak Kazası! Özel Uçak Pistten Çıktı, Alevler Yükseldi
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Libya’nın Misrata kentindeki Misrata Uluslararası Havaalanı’nda özel bir uçak, iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, özel uçağın iniş esnasında pistten çıktığı ve ardından yangın başladığı bildirildi.

Libya’da Korkutan Uçak Kazası! Özel Uçak Pistten Çıktı, Alevler Yükseldi - Resim : 1

UÇUŞLAR DURDURULDU

Kazada uçak mürettebatının herhangi bir yara almadan kurtulduğu belirtildi. Olayın ardından ilgili ekiplerin yangına müdahale ettiği ve alevleri kontrol altına almak için çalışmalar yürüttüğü aktarıldı. Havaalanında uçuşların yeniden başlatılması ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla da çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Libya basınındaki haberlere göre, kaza nedeniyle Misrata Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA

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