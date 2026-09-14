Libya’da Korkutan Uçak Kazası! Özel Uçak Pistten Çıktı, Alevler Yükseldi

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Libya’nın Misrata kentindeki Misrata Uluslararası Havaalanı’nda özel bir uçak, iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, özel uçağın iniş esnasında pistten çıktığı ve ardından yangın başladığı bildirildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Kazada uçak mürettebatının herhangi bir yara almadan kurtulduğu belirtildi. Olayın ardından ilgili ekiplerin yangına müdahale ettiği ve alevleri kontrol altına almak için çalışmalar yürüttüğü aktarıldı. Havaalanında uçuşların yeniden başlatılması ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla da çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Libya basınındaki haberlere göre, kaza nedeniyle Misrata Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA