Libya'da Göçmen Teknesi Faciası: 7 Kişinin Cesedi Bulundu

Libya açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan tekneden 50 kişi kurtarıldı. Teknede bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği, kurtarılanlar arasında 29 refakatsiz çocuğun bulunduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Libya'da Göçmen Teknesi Faciası: 7 Kişinin Cesedi Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Libya açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya merkezli Emergency adlı sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda Somali ve Mısır uyruklu 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, tekneden 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. Kurtarılanlar arasında 29 refakatsiz çocuğun bulunduğu bildirildi. Göçmenlerin İtalya'nın Bari Limanı'na götürülmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Libya göçmen
Son Güncelleme:
Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a Ait Askeri Çıkarma Gemisi Vuruldu Kızıldeniz’de Suudi Askeri Gemisi Vuruldu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Trump'tan Canlı Yayında Umman'a Savaş Tehdidi: ‘Önümüze Çıkarlarsa Fena Halde Bombalarız!' Trump'tan Canlı Yayında Umman'a Savaş Tehdidi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
AK Parti'nin Acı Günü: Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül Hayatını Kaybetti AK Parti'nin Acı Günü, Hayatını Kaybetti
Menderes'te Olaylı Seçim: Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti
Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı
3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’ 3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti