Libya'da Göçmen Teknesi Faciası: 7 Kişinin Cesedi Bulundu

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Libya açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya merkezli Emergency adlı sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda Somali ve Mısır uyruklu 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, tekneden 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. Kurtarılanlar arasında 29 refakatsiz çocuğun bulunduğu bildirildi. Göçmenlerin İtalya'nın Bari Limanı'na götürülmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA