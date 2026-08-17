Libya'da Göçmen Teknesi Faciası: 7 Kişinin Cesedi Bulundu
Libya açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan tekneden 50 kişi kurtarıldı. Teknede bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği, kurtarılanlar arasında 29 refakatsiz çocuğun bulunduğu bildirildi.
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Libya açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya merkezli Emergency adlı sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda Somali ve Mısır uyruklu 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılanlardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, tekneden 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. Kurtarılanlar arasında 29 refakatsiz çocuğun bulunduğu bildirildi. Göçmenlerin İtalya'nın Bari Limanı'na götürülmesinin planlandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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