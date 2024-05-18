Libya Kızılayı'ndan üzücü haber: Sabrata açıklarında bulunan ceset sayısı yükseliyor

Libya Kızılayı, ülkenin batısındaki Sabrata açıklarında bir haftada 10 ceset bulunduğunu açıkladı.

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Libya Kızılayı'ndan üzücü haber: Sabrata açıklarında bulunan ceset sayısı yükseliyor

Libya Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Sabrata açıklarında bir haftada 10 ceset bulundu. Bu sayı, 17 ve 13 Mayıs'ta birer, 12 Mayıs'ta ise 7 kişinin cesedinin bulunmasıyla birlikte son bir haftada 10'a ulaştı.

Açıklamalarda, cesetlerin kimlikleri ve hangi ülkenin vatandaşı olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya İçişleri Bakanlığı, son olarak 29 Mart'ta başkent Trablus'un doğusunda yardım çağrısı yapan bir bottaki 130 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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