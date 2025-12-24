Libya Heyetinin Uçağı Ankara’da Düştü, Ülkede 3 Günlük Milli Yas İlan Edildi

Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya’da 3 gün milli yas ilan edildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindekilerin aileleri ile Libya Silahlı Kuvvetleri’ndeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu ifade edildi.

Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“3 gün boyunca tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve resmi tören ile kutlamalar askıya alınacaktır. Bu karar, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed Al-Haddad ve arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara ilindeki resmi bir görevden dönerken trajik bir kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alınmıştır."

Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığı’na Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Libya
