Kuzey Mariana Adaları Açıklarında 6.3'lük Deprem

Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kuzey Mariana Adaları Açıklarında 6.3'lük Deprem

ABD'nin Asya kıyılarına yakın toprağı Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan kentinin kuzeydoğusunun 263 kilometre açıklarında olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: AA

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