Kuzey Kore'de Kovid-19'un ardından gıda kıtlığının arttığından şüpheleniliyor

Bazı raporlarda Kuzey Kore'de gıda kıtlığı sorununun arttığından şüphe edilirken ülkede birçok kişinin açlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Uzmanlar, Kuzey'in sınırlarını kapatmasından dolayı durumu tahmin etmenin zor olduğunu ve ülkede açlık kaynaklı toplu ölümlere ilişkin herhangi bir verinin bulunmadığını bildirdi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kyungnam Üniversitesi Uzak Doğu Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Lim Eun-chul, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un, gıda sorununu temelden çözemezse nükleer programını istikrarlı şekilde ilerletemez çünkü halkın desteği sarsılır." değerlendirmesini yaptı.

Lim, İşçi Partisi Merkez Komitesinin yakın zamanda planlanan genel kurul toplantısının "gıda kıtlığı sorununu tartışmak ve aralarındaki fikir birliğini sağlamlaştırmak için yapılacağını" söyledi.

"KİM JONG-UN İKTİDARININ EN KÖTÜ GIDA SORUNU"

Güney Kore'deki özel GS&J Enstitüsünden kıdemli ekonomist Kwon Tae-jin ise 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'nin halkını beslemek için yaklaşık 5,5 milyon ton tahıla ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşarak genellikle her yıl 1 milyon ton açıklarının olduğunu ifade etti.

Açığın kapatılması için 1 milyon tonun yarısını resmi olmayan şekilde Çin'den tahıl ithal ederek dengelediklerini belirten Kwon, Kovid-19 salgını nedeniyle sınır ötesi ticarete getirilen kısıtlamalardan dolayı Çin'den ithalat yapılamamış olabileceğini kaydetti.

Kwon, "Kim Jong-un'un başa gelmesinden bu yana Kuzey Kore'nin en kötü gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mevcut gıda kıtlığının toplu ölümlere yol açma ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Kwon, gıdanın yüksek fiyatlara rağmen pazarlarda hala mevcut olduğunu belirtti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoungsam da açlık yüzünden bilinmeyen sayıda Kuzey Korelinin öldüğünü ancak 1990'lardaki kıtlık kadar ciddi olmadığını söyledi.

Bakanlık yetkilileri, geçen sene hasat edilen tahılın büyük bir kısmı henüz tüketilmediğinden mevcut gıda sorununun kıtlıktan değil de dağıtım sıkıntısından kaynaklandığını kaydetti.

Kuzey Kore'de ilerleyen günlerde iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin genel kurul toplantısı yapacağı, görüşmenin gündemi belli olmasa da daha önce "Tarımsal kalkınmada ciddi değişikliğe gidilmesi gerekiyor." denildiği biliniyor.

Kaynak: AA