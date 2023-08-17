Kuzey Kore'de kadınların şort giymesi yasaklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kararıyla, kapitalizmin bir parçası olduğu için ülkede kadınların şort giymesi yasaklandı.

Kuzey Kore'de kadınların şort giymesi yasaklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kararıyla, yabancı veya kapitalist olarak kabul edilen herhangi bir davranış veya uygulamaya yönelik kısıtlamalarda son olarak kadınların şort giymesi yasaklandı.

Radio Free Asia‘nın kimliği bilinmeyen bir Kuzey Koreli ile yaptığı röportajda, ülkede 10 kadının diz üstü pantolon giydikleri için tutuklandığı belirtildi.

Kaynak şunları söyledi: "Özür yazısı yazmak ve tekrar şort giyerlerse yasal yaptırımlarla karşılaşacaklarını belirten bir belge imzalamak zorunda kaldılar. Pek çok kadın şikayet ediyor, erkeklerin neden şort giyebildiğini soruyor fakat kural değişmiyor. Yetkililerin bize ayrımcılık yaptığını söylüyorlar."

Şort yasağı, Kuzey Kore’de kıyafetle ilgili ilk yasak da değil. Geçtiğimiz yıl kadınlar, "kapitalist moda"yı takip ederek dar pantolon giydikleri ve saçlarını boyattıkları için kınanmışlardı. Kadınlar, "Kuzey Kore tarzı olmayan" ve "uygunsuz kıyafetler" giydikleri için suçlanmışlardı.

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