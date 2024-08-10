Kuzey Kore, Sel Felaketi İçin Yardımları Reddetti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağış ve sellerin yol açtığı hasarları karşılamak için ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardım tekliflerini reddetti.

Kuzey Kore, Sel Felaketi İçin Yardımları Reddetti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, seller nedeniyle geçici barınaklarda kalan mağdurlarla bir araya geldi.

Kim, gelecek aylarda yaklaşık 15 bin kişinin başkent Pyongyang'a getirilebileceğini aktararak, mağdurları her alanda destekleyeceğini belirtti.

Ülkelere ve uluslararası kuruluşlara, insani yardım destek sağlama sözleri dolayısıyla teşekkür eden Kim, sellerin yol açtığı hasarların onarılmasını dışardan yardım almadan yapacaklarını ifade etti.

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya ve Çin, sel felaketi için Kuzey Kore'ye yardım malzemesi sağlamayı teklif etmişti.

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.

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