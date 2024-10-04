Kuzey Kore Lideri Kim'den 'Nükleer Silah' Tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin silahlı güçler kullanmaya kalkışması durumunda karşılık olarak "nükleer silahlar da dahil sahip oldukları tüm saldırı güçlerini tereddüt etmeden kullanacaklarını" açıkladı.

Kuzey Kore Lideri Kim'den 'Nükleer Silah' Tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2 Ekim'de özel harekat kuvvetlerine bağlı bir birliği ziyaret etti.

Kim, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin ülkesinin egemenliğini ihlal eden silahlı güçler kullanmaya kalkışması durumunda ordusunun "nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı güçlerini tereddüt etmeden kullanacağını" söyledi.

Kim, ülkesine karşı silahlı güçler kullanması durumunda Güney'in "yok olacağını" savundu.

Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol, 1 Ekim'de "Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanmaya çalışmasının Kim hükümetinin sonu olacağını çünkü Kim'in Güney Kore-ABD ittifakının "kararlı ve ezici yanıtı" ile karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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