Kuzey Kore, Güney'in Merkezini 12'den Vurdu!

Güney Kore, Kuzey'den gönderilen çöp dolu balonun havada patladığını ve atıkların başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı yerleşkesinin üzerine düştüğünü açıkladı.

ÇÖP DOLU BALON

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore ordusu, Kuzey'den yeni çöp balonları gönderildiğini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada ise gönderilen balonlardan birinin Devlet Başkanlığı binasının üstündeyken havada patladığı ve balondaki atıkların binanın üstüne düştüğü kaydedildi.

Atıkların güvenle toplandığı belirtilen açıklamada, olayın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) ile koordineli şekilde izlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA