Kuzey İrlanda'daki silahlı saldırıda Yeni IRA şüphesi

Kuzey İrlanda'nın Omagh kasabasında bir başkomiserin kurşunlanması olayında şüpheler Yeni IRA örgütünün üzerinde yoğunlaşıyor

Kuzey İrlanda'daki silahlı saldırıda Yeni IRA şüphesi

GERÇEK GÜNDEM - Kuzey İrlanda polisi dün akşam Omagh kasabasında bir başkomiserin vurulması olayından Yeni IRA'nın sorumlu olabileceğini düşünüyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, oğlunu genç futbol takım idmanından alan başkomiser John Caldwell, silahlı iki kişi tarafından vuruldu. Caldwell'in vücuduna birden fazla kurşun isabet etti.

Saldırganların Caldwell yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ettikleri belirtildi. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırganların kullandığı aracın Omagh'ın dışarısında bir bölgede yanmış halde bulunduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Mark McEwan, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelerin Yeni IRA üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

1998 yılında imzalanan barış anlaşması Kuzey İrlanda'da 30 yıl boyunca devam eden çatışmaları büyük ölçüde durdurmuştu. Ancak bölgede Britanya hakimiyetine karşı çıkan ayrılıkçı gruplar dönem dönem polis memurlarını hedef almaya devam etti.

Barış anlaşmasına karşı çıkan militanların oluşturduğu küçük bir grup olan Yeni IRA, son olarak 2019'da gazeteci Lyra McKee'nin öldürülmesi olayında gündeme gelmişti.

Kuzey İrlanda'da en son 2017'de bir polis memuru vurulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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