Kuveyt Emiri es-Sabah parlamentoyu feshetti

Geçtiğimiz 7 Mayıs günü Türkiye’ye ziyarete gelen Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, parlamentoyu feshettiğini ve anayasanın bazı maddelerini askıya aldığını bildirdi. Sabah'ın Ankara'ya ziyaretinde Türkiye ve Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalanmıştı.

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Kuveyt Emiri es-Sabah parlamentoyu feshetti

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, parlamentoya ilişkin karar aldığını açıkladı. Devlet televizyonunda açıklama yapan es-Sabah, parlamentoyu feshettiğini açıkladı. Kuveyt anayasası ile ilgili kararını da söyleyen es-Sabah, anayasadaki bazı maddeleri demokratik sürecin tüm yönleriyle inceleneceği 4 yılı aşmayan bir süre için askıya aldığını belirtti. Es-Sabah, “Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bu da ülkeyi kurtarmak ve yüksek menfaatlerini güvence altına almak için zor bir karar alma konusunda tereddüt ya da gecikmeye yer bırakmıyor” dedi.

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Devlet televizyonu, Ulusal Meclis’in yetkilerinin Emir ve ülkenin kabinesi tarafından üstlenileceğini aktardı.

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Kaynak: İHA

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