Kuş gribi paniği: 500 binden fazla tavuk öldürülecek

Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. 500 binden fazla tavuğun öldürüleceği açıklanırken, insan vakalarından da endişe ediliyor.

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Kuş gribi paniği: 500 binden fazla tavuk öldürülecek

Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildi. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için 500 binden fazla tavuğun bir hafta içinde öldürüleceği açıkladı.

Çiftliklerin sahibi Bradley McAuliffe, ilk ölüm vakalarını geçen hafta fark ettiğini ve durumu Victoria Tarım Bakanlığı'na bildirdiğini söyledi. McAuliffe, Meredith ve Terang kasabalarındaki çiftliklerinin karantina altına alındığını ve H7N3 ve H7N9 olmak üzere farklı türlerde kuş gribi virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bu durumun kendilerini şaşırttığını da ekledi.

ÜRETİMDE BÜYÜK BOŞLUK YARATACAK

McAuliffe, büyük süpermarketlere ve bölgedeki yerel işletmelere yumurta tedarik ettiklerini belirterek, bu durumun üretimde 18-24 aylık bir boşluk oluşturacağını belirtti.

İNSAN VAKALARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Victoria Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs'ta Hindistan seyahatinden dönen bir çocukta kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu durum, virüsün insanlara da bulaşabileceği endişesini artırdı.

ABD’YE İTHALAT KISITLANDI

ABD Tarım Bakanlığı, 22 Mayıs itibarıyla Victoria menşeli veya bu bölgeden transit geçen tavuk ürünlerinin ithalatına kuş gribi nedeniyle kısıtlama getirdi.

‘KUŞLARA YAKIN TEMASTAN KAÇININ’ UYARISI

Avustralya'da yaşanan kuş gribi vakası, bölgedeki tavukçuluk sektörü için büyük bir darbe vuruyor. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri alırken, vatandaşlara da kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve kuşlarla yakın temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

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