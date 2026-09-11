Küresel Isınma ABD'yi Kavurdu: 1895’ten Bu Yana En Yüksek Sıcaklık
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, 2026 yılı yaz mevsiminin ülke tarihinde sistematik kayıtların tutulmaya başlandığı 1895 yılından bu yana "en sıcak yaz" olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.
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Küresel iklim değişikliğinin etkileri dünya genelinde aşırı hava olaylarıyla kendini göstermeye devam ederken, Kuzey Amerika kıtasından tarihi bir rekor haberi geldi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), ağustos ayı verilerini içeren sıcaklık raporunu yayımladı.
ORTALAMANIN 3 DERECE ÜZERİNE ÇIKILDI
Rapora göre, NOAA 132 yıllık tarihinde (resmi ve sistematik hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1895 yılından günümüze) ABD'de en sıcak yaz mevsimini bu yıl kaydetti. Bu yılın sıcaklık ortalaması, 74,4 fahrenheit (23,5 santigrat) oldu ve bu değer ortalamanın 3 derece üzerinde.
Ayrıca ABD'de bu yıl "en sıcak ağustos" ayı da yaşandı.
Kaynak: AA
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