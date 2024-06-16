Kurban Bayramı'nda da Hizbullah-İsrail sınır çatışmaları sürüyor

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Bint Cibeyl ilçesine bağlı Yarun kasabasına hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 12 saatlik bir sükunetin ardından İsrail, Halta ve Kefr Şuba kasabalarına topçu ateşiyle saldırdı. Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Yarun bölgesinde Hizbullah'a ait askeri bir binayı vurduklarını ve El-Umre bölgesinde de bir tehdidi ortadan kaldırmak için topçu saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ayrıca İsrail Kanal 12 televizyonu, ordunun kuzeydeki Neharya kentinde bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Kaynak: AA