Küba'dan Trump'a Rest: 'Hiçbir Saldırgan Teslimiyet Bulamayacak!'

ABD Başkanı Trump'ın "Küba'yı neredeyse hemen devralacağız" açıklamasına yanıt veren Küba lideri Díaz-Canel, askeri tehditleri 'tehlikeli ve benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi. Canel, "Ulusal toprakların her bir santimi için savaşmaya hazır bir halkla karşılaşacaksınız" dedi.

Karayipler’de 'soğuk savaş' rüzgarları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki bir etkinlikte Küba yönetimine yönelik açık 'devralma' tehdidiyle yeniden zirveye ulaştı.

Trump’ın, İran ile olan gerilimin ardından sıradaki hedefin Küba olduğunu ima eden sözlerine, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’den sert ve kararlı bir karşılık geldi.

'VAHŞİ BİR KRİMİNAL EYLEM'

Sosyal medya platformu X üzerinden uluslararası topluma seslenen Díaz-Canel, Trump yönetiminin söylemlerini 'vahşi bir kriminal eylem' hazırlığı olarak tanımladı. ABD halkına da çağrıda bulunan Küba lideri, bu tehditlerin 'küçük ama nüfuzlu bir grubun' intikam hırsını tatmin etmek adına yapıldığını savundu.

'KÜBA'DA TESLİMİYET YOK'

Díaz-Canel, Küba’nın boyun eğmeyeceğini şu sözlerle ilan etti:

"Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacaklar".

ABD’DEN 'UÇAK GEMİSİ' GÖNDERMESİ

Gerilimin fitilini ateşleyen ise Trump’ın, İran dönüşü USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Küba açıklarına demirleyebileceğini söyleyerek, "Geldiklerinde 'teşekkür ederiz, pes ediyoruz' diyecekler" şeklindeki alaycı ifadeleri oldu.

Aynı dönemde ABD Senatosu'nun, Trump'ın Kongre onayı olmadan Küba'ya müdahale etmesini engelleyecek tasarıyı bloke etmesi, askeri hareketlilik ihtimalini güçlendirdi.

Kaynak: AA

