Kritik Eyaletlerde Oy Oranı Belli Oldu! Trump mı Harris mi?

ABD'deki başkanlık seçiminin adayları Kamala Harris ile Donald Trump'ın, seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerdeki oy oranı belli oldu. Harris, bu eyaletlerin 5'inde, Trump ise 1'inde yarışı önde götürüyor.

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Kritik Eyaletlerde Oy Oranı Belli Oldu! Trump mı Harris mi?

ABD'de gözler, Demokratlardan mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Cumhuriyetçilerden ise eski başkan Donald Trump'ın yarışacağı, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde. Trump'ın Başkan Joe Biden karşısında şansının güçlü olduğu konuşulurken, Biden'ın yerine Harris'in aday olmasıyla işin renginin değiştiği söyleniyordu. Konuyla ilgili The Cook Political Report şirketi dikkat çeken bir anket yayımladı.

Buna göre; "salıncak eyaletler" olarak değerlendirilen Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina ve Arizona'da Kamala Harris, Nevada'da ise Donald Trump önde göründü. Georgia eyaletinde ise her iki aday yüzde 48'le eşit destek aldı.

Harris, ankette rakibi Trump'tan Wisconsin ve Michigan'da 3, Pensilvanya ve Kuzey Carolina'da 1, Arizona'da ise 2 puan önde çıktı. Trump ise Nevada eyaletinde Harris'in 3 puan önünde göründü.

Buna göre, 7 çekişmeli eyalette Harris'e destek ortalama yüzde 48 olarak anketlere yansıdı. Trump'ın ise yüzde 47 destek gördüğü belirtildi.

SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYEN SALINCAK EYALETLER

ABD'de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

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Kaynak: AA

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