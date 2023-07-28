Kripto fenomeninin korkunç ölümü: Bavul içinde parçalanmış halde bulundu

El Pais’in haberine göre yapılan kapsamlı araştırmada dereden fenomen ismin cansız bedeninin daha farklı parçalarına da ulaşıldı. Yetkiler son olarak kayıp baş ve gövdeyi de bulmayı başardı. Yerel basında çıkan haberlere göre vücut parçalarının düzgün ve hatasız bir şekilde kesilmiş olması cinayetin bir profesyonel tarafından işlendiğini akıllara getirdi.