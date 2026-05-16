Kremlin Duyurdu! Putin'in Çin'e Gidiyor

Kremlin basın ofisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine, Başkan Vladimir Putin 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini ve ziyaret hazırlıklarının tamamlandığını söylemişti. Ancak Peskov, ziyaretin içeriği ve tarihine ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı. Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, en son geçen sene eylül ayında Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti.

