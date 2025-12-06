Kraliyet Tacına Muhallebili Saldırı! Herkes Şoke Oldu

İngiltere'de aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını isteyen "Take Back Power" grubunun üyeleri, İngiltere kral ve kraliçelerinin giydiği tacın bulunduğu cam muhafazaya muhallebili saldırı düzenledi.

İngiltere'de aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını savunan "Take Back Power (Gücü Geri Al)" adlı grubun üyeleri, öğle saatlerinde kraliyet tacı ve mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'ndeki salona girerek cam muhafazaya muhallebi attı. Güvenlik ekipleri kısa sürede müdahalede bulunurken, olayda tacın zarar görmediği açıklandı.

Aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve "Halk Kamarası" adlı bir halk meclisi kurulmasını savunan grubun aktivistleri, tacın cam muhafazasına İngiltere'nin ünlü tatlısı apple crumble and custard sürdü.

'ZENGİNLERİ VERGİLENDİR'

Aktivistler, tacın önünde "Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir" yazılı pankart açtı. Take Back Power adına yapılan açıklamada, 2011'den bu yana en düşük gelir grubundaki yüzde 10'un gelirinin yüzde 44'ünü vergi olarak ödediği, en zenginlerden alınan verginin oranının ise yüzde 22 olduğu belirterek, siyasilerin süper zenginlere hizmet ettiği savunuldu.

Açıklamada, çalışan sınıfın söz sahibi olacağı bir "Halk Kamarası" kurulması çağrısı yapıldı.

SOMUT ADIM ATILANA KADAR EYLEMLER DEVAM

Eylemcilerden Miriam Cranch, süper zenginlerin düşük vergi ödediğini, bunun da toplumsal adaletsizliğe yol açtığını ifade etti. Zahra Ali de ülkede boş konut sayısının evsiz sayısından fazla olduğunu belirterek, hükümeti sosyal sorunlara karşı duyarsız kalmakla eleştirdi.

Eylemciler, hükümet tarafından somut bir adım atılana kadar şiddet içermeyen eylemlerin süreceğini ifade etti.

Londra Metropolitan Polisi, 4 eylemcinin gözaltına alındığını, ayrıca kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'nin geçici olarak ziyarete kapatıldığını açıkladı.

AA

