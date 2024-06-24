Kraliyet ailesinde kara bulutlar: Prenses Anne hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından Prenses Kate Middleton'ın da kansere yakalandığı açıklanmıştı. Bir kötü haber de Kral Charles'ın kardeşi Prenses Anne'den geldi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın 73 yaşındaki kız kardeşi Prenses Anne dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesine kaldırıldı.

Kral Charles'a kardeşinin durumu hakkında sık sık bilgi verildiği kaydedildi.

Sarayın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi.

RESMİ PROGRAMLARI ERTELENDİ

Doktorlar aksi görüş bildirmedikçe tedavinin Southmead Hastanesinde devam edeceğini belirten Buckingham Sarayı'nın sözcüsü, doktorların raporu doğrultusunda Prenses'in resmi programlarının ertelendiğini, Japon İmparatoru onuruna verilecek akşam yemeğine katılmayacağını bildirdi.

Kaynak: AA