Korkulan Oldu, Dev Deprem Okyanusu Aştı: Japonya'da Tsunami Alarmı

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Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem tüm Pasifik havzasını alarma geçirdi. Sarsıntının ardından okyanusta oluşan tsunami dalgalarının Japonya kıyılarına ulaştığı duyuruldu.

DEV UYARI HARİTASI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin hemen ardından ülkenin doğu, batı ve güney kesimlerini kapsayan geniş bir Pasifik kıyı hattı için tsunami alarmı verdi. Uyarı haritasının İbaraki eyaletinden başlayıp Okinawa eyaletine kadar uzanan devasa bir sahil şeridini kapsadığı aktarıldı.

İLK DALGALAR ADALARA ULAŞTI

Kıyı gözlem istasyonlarından gelen ilk verilere göre, okyanusta ilerleyen dalgalar Japon adalarında kendisini gösterdi.

Okinawa, Ogasawara ve Chichijima bölgelerinde "az şiddette" tsunami gözlemlendiği bildirildi. Özellikle Ogasawara Adaları'ndan Chichijima Adası'na, tsunaminin yol açtığı 20 santimetrelik dalganın ulaştığı aktarıldı.

FELAKET ZİNCİRİ BÜYÜYOR

Tsunami dalgalarını tetikleyen Filipinler merkezli deprem, Sarangani ilinin 26 kilometre güneybatısında, yerin 55,2 kilometre derinliğinde kaydedilmişti. İlk belirlemelere göre Filipinler'de 32 kişinin can verdiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı, uçuşların iptal edildiği ve okulların tatil edildiği bu büyük afetin küresel etkileri uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA